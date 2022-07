Manifestation d'agriculteurs aux Pays-Bas - Des déchets déversés par des agriculteurs bloquent une autoroute aux Pays-Bas

L'autoroute A1 reliant Hengelo à Apeldoorn à l'est des Pays-Bas sera fermée à la circulation jusque jeudi en fin d'après-midi en raison de déchets qui y ont été déversés mercredi par des agriculteurs manifestant contre un projet de réduction des émissions d'azote, a rapporté un porte-parole du département des travaux publics.Les entrepreneurs qui devaient initialement dégager la route se sont rétractés après avoir été victimes de menaces et d'intimidations. Une autre entreprise a pris le relais et le déblayage de la route a débuté dans la nuit de mercredi à jeudi. Les travaux de déblaiement entrainent actuellement un embouteillage d'environ 8 kilomètres avec un retard estimé à 45 minutes. (Belga)