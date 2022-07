Une délégation de 14 Belges à Cali du 1er au 6 août

Quatorze athlètes belges sont inscrits sur les listes des engagés aux championnats du monde pour les moins de 20 ans à Cali en Colombie, a confirmé World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme jeudi.Ils seront 8 chez les juniors et 6 chez les juniores à concourir du 1er au 6 août en Amérique du Sud. La sélection belge se compose de Regis Thibert (1.500m), Noah Konteh (3.000m), Clément Labar (3.000m steeple), Mimoun Abdoul Wahab (400m haies), Pierre Straet (perche), Andreas De Lathauwer (poids et disque), Elie Bacari et Thomas Van der Poel (décathlon) ainsi que de Marie Bilo et Nel Vanopstal (800m), Yorunn Ligneel et Merel Maes (hauteur), Laura Van den Brande et Sennah Vanhoeijen (heptathlon). L'an dernier à Nairobi au Kenya, ils étaient cinq (3 garçons et deux filles). Au palmarès, la Belgique compte une médaille d'or, deux médailles d'argent et cinq médailles de bronze dans son histoire avec les U20 aux Mondiaux. Jonathan Sacoor avait offert à la Belgique sa première (et unique jusqu'ici) médaille d'or dans un championnat du monde chez les juniors, c'était en 2018 à Tampere en Finlande sur 400m. Ann Maenhout (400m haies) et Jente Hauttekeete (décathlon) étaient montés sur la deuxième marche du podium respectivement en 1988 à Sudbury au Canada et en 2021 à Nairobi. Marlenne Renders (10.000m sur 1986), Sandrine Hennart (longueur en 1990), Hannelore Desmet (hauteur en 2008), Hanne Maudens (heptathlon en 2016) et Eliott Crestan (800m en 2018) avaient eux décroché une médaille de bronze. (Belga)