Charles Leclerc domine la 2e séance d'essais libres

Charles Leclerc s'est montré le plus rapide de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, 13e des 22 manches du championnat du monde, vendredi en fin d'après-midi à Budapest.

Par une température de 33°C, et de 46 sur la piste, la Ferrari du Monégasque a couvert les 4,381 km de l'Hungaroring en 1: 18.445. L'autre Ferrari, celle de Carlos Sainz Jr., avait signé le tour le plus rapide de la première séance en début d'après-midi en 1:18.750. Leclerc a devancé de 217/1000e de seconde la McLaren du Britannique Lando Norris (1:18.662). Sainz a signé le 3e chrono à 231/1000e (1:18.676). Le champion du monde en titre et leader du championnat le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'est classé 4e à 283/1000e (1:18.728). L'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) a complété le top 5 à 427/1000e (1:18.872). Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), septuple champion du monde, n'a terminé que 11e à 1.102 seconde (1:19.547). La troisième et dernière séance d'essais libres est prévue samedi à 13h00. Elle précédera les qualifications qui débuteront à 16h00. Le départ du Grand Prix long de 70 tours sera donné dimanche à 15h00. Verstappen est en tête du championnat. Il compte 233 points et devance Leclerc qui en possède 170 et Sergio Pérez qui suit avec 163 unités. L'an dernier la victoire sur l'Hungaroring a été enlevée par Estabean Ocon (Alpine-Renault), la seule à ce jour du Français. Après le GP de Hongrie, la F1 observera sa trêve estivale annuelle de quatre semaines. La reprise est prévue le dimanche 28 août avec le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. (Belga)