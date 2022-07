CSI de Dinard - Jérôme Guéry s'impose devant Grégory Wathelet

Jérôme Guéry a remporté l'épreuve principale du programme trois étoiles du jumping international de Dinard, vendredi en France. Dans une épreuve de vitesse au niveau 1m50, le Brabançon wallon de 42 ans avec la jument de 10 ans Margriet de Mariposa a devancé d'une seconde son équipier aux derniers JO de Tokyo Grégory Wathelet sur Berline. Le Suédois Henrik von Eckermann, avec Glamour Girl, a pris la 3e place à deux secondes.

Les Belges n'ont pas brillé autant dans les épreuves cinq étoiles. Zoé Conter a été la meilleure Belge dans l'épreuve principale avec une trentième place, après avoir concédé huit points de pénalité au premier tour avec Davidoff. Le Français Julien Epaillard (Gracieux) s'est imposé devant son compatriote Julien Gonin (Valou) et l'Israélien Daniel Bluman (Gemma) dans un barrage à 1m55. L'Irlandais Conor Swail a remporté la course de vitesse à 1m45 avec Nadal Hero, Nicola Philippaerts, avec Khan, a fini huitième, et Zoé Conter, avec Lazy, neuvième. (Belga)