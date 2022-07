Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine célèbre ses fermiers remorqueurs de tanks avec un timbre

Remorqué tranquillement par un tracteur comme s'il était stationné illégalement, le blindé de transport de troupes russe n'a plus l'air si intimidant, et est même paradé devant des Ukrainiens ravis, réunis pour célébrer cette prise.Ce MT-LB des années 1970 a été abandonné fin mars par les forces russes après leur retrait du nord-est de l'Ukraine, à 30 kilomètres de la frontière entre les deux pays. Le véhicule a été trouvé par le conducteur de tracteur Vitali Denyssenko, souriant, en tirant son trophée autour d'un champ du village de Mala Rogan. "Nous avions besoin de deux tracteurs pour l'extraire, ce que nous avons pu faire après que les militaires ont déminé le champ", raconte cet homme de 44 ans à un groupe de journalistes réunis pour couvrir le spectacle. Des images de chars russes et d'autres véhicules militaires remorqués par des tracteurs ukrainiens font régulièrement le tour des réseaux sociaux, devenant un symbole de la résistance face à l'invasion lancée le 24 février. Vitali Denyssenko a suivi l'exemple d'autres agriculteurs en faisant don de sa prise à l'armée ukrainienne. Les agriculteurs ukrainiens ont réquisitionné tant de véhicules russes dans les zones occupées puis abandonnées par les forces de Moscou que des blagues sur Internet ont commencé à les appeler la "cinquième plus grande armée" d'Europe. Leur courage est désormais célébré par la poste ukrainienne, présente jeudi à Mala Rogan pour lancer un nouveau timbre représentant un tracteur remorquant un char russe sous un ciel jaune. Selon Tetyana Fomenko, directrice du magasin de collection de timbres du service postal régional de Kharkiv, cinq millions d'exemplaires doivent être mis en vente. Une partie de l'argent récolté par la vente de ces timbres doit aller aux forces armées ukrainiennes. (Belga)