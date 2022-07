Johnny Depp vend des oeuvres d'art qu'il a réalisées pour plus de 3 millions d'euros

L'acteur américain Johnny Depp a vendu jeudi une collection de tirages qu'il a créés sur des icônes d'Hollywood et du rock pour environ 3 millions de livres sterling (plus de 3,5 millions d'euros) via une galerie britannique.

Depp a écrit sur Instagram jeudi que ces tirages, réalisés à partir d'images créées sur ordinateur, étaient mis en vente en ligne chez Castle Fine Art, qui gère un réseau de galeries en Grande-Bretagne. La galerie a déclaré que la collection de tirages intitulée "Friends and Heroes" était "un témoignage de ceux qu'il a bien connus et de ceux qui l'ont inspiré". La galerie a cité les propos de l'acteur: "Mes peintures entourent ma vie, mais je les ai gardées pour moi et je me suis limité. Personne ne devrait jamais se limiter." Les tirages représentent notamment Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Al Pacino ou Keith Richards. La galerie a indiqué que son site internet, sur lequel 780 pièces étaient à vendre, avait été saturé de demandes. Les acheteurs ont notamment payé quelque 17.800 euros pour un ensemble de quatre tirages encadrés ou 4.700 euros pour un tirage. En juin, l'acteur a obtenu dix millions de dollars dans un procès en diffamation contre son ex-femme, l'actrice Amber Heard, 36 ans. Mme Heard a fait appel. (Belga)