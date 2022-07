Ladies European Tour/LPGA Tour - Manon De Roey manque le cut à l'Open d'Écosse

Manon De Roey n'a pas réussi à obtenir sa qualification pour les derniers tours de l'Open d'Écosse de golf disputé sur le parcours de Irvine-Troon. Sa 2e carte de 72 (le par) et son total de 148 ne lui ont pas permis de passer le cut dans ce tournoi inscrit au calendrier du Ladies European Tour et du LPGA Tour et d'une dotation de 2 millions de dollars. Elle se classe 112e.

L'Anversoise de 30 ans avait bouclé son premier tour jeudi en 76 coups. Vendredi, elle a rentré quatre birdies annulés par autant de bogeys. L'actuelle quatrième au classement du Tour européen a gagné dix places au classement mais a manqué le cut de cinq coups. La Néo-Zélandaise Lydia Ko a profité de sa journée en 65 coups pour prendre la tête du classement. La 4e joueuse mondiale présente un total de 140 et possède deux coups d'avance sur l'Américaine Lilia Vu. (Belga)