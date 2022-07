Le train Thalys bloqué à hauteur de Tournai a été évacué, a indiqué vendredi soir une porte-parole de l'entreprise ferroviaire. Un problème technique au niveau de la motrice, provoqué par le heurt d'un animal, a mis à l'arrêt depuis 15h55 le train qui reliait la gare de Bruxelles-Midi à celle de Paris-Nord en France.Les passagers ont été évacués aux alentours de 18h30 sous la surveillance des pompiers et de la police présents sur place et ont été conduits en autocar vers Bruxelles où ils seront logés par Thalys. L'électricité n'a en revanche pas encore été rétablie sur la ligne par Infrabel. Elle avait dû être coupée pour des raisons de sécurité car les dégâts causés à la motrice du train provoquaient un dégagement de fumée. Cette coupure de l'électricité signifiait notamment que les centaines de passagers ne bénéficiaient plus de climatisation. "Les portes du train ont été ouvertes et de l'eau a été distribuée", a expliqué la porte-parole de l'opérateur. "Dès que l'électricité sera rétablie, la circulation des trains qui sont en ce moment à l'arrêt sur cette ligne pourra reprendre", a assuré la porte-parole. "Les passagers des autres trains Thalys seront acheminés vers leur destination et seront indemnisés pour le retard et la gêne occasionnés." Le trafic ferroviaire devrait reprendre d'ici peu, a-t-elle ajouté. (Belga)