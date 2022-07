Météo - Quelques averses dans l'est avant un week-end plus sec

Quelques averses pourront encore temporairement se produire dans l'est et le nord-est du pays vendredi matin. Ailleurs, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Au fil des heures, la nébulosité deviendra variable dans l'intérieur des terres avec des nuages cumuliformes, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).Une averse pourra se déclencher, éventuellement avec un coup de tonnerre, principalement dans le sud-est du pays. Les maxima varieront entre 21 et 26°C. Le vent sera d'abord faible et variable ou de secteur nord, devenant modéré de nord à nord-nord-ouest en journée. Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Vers l'aube, on peut s'attendre à la formation de brume ou d'un banc de brouillard par endroits. Les minima seront compris entre 11 et 15°C sous un vent faible et variable ou de secteur ouest. Toutefois, dans certaines vallées ardennaises, les températures pourront descendre jusqu'à 3 ou 4°C. Samedi, le temps sera sec avec en premier lieu du soleil, puis des nuages cumuliformes dans l'après-midi dans l'intérieur des terres. Les maxima varieront entre 22 et 28°C sous un vent faible à modéré de direction variable puis d'ouest à nord-ouest. Dimanche, la nébulosité deviendra variable depuis l'ouest et en cours de journée, un peu de pluie sera possible. Les maxima se situeront entre 23 et 28°C sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest. (Belga)