Thalys réduit son offre jusque début septembre

L'entreprise ferroviaire Thalys annonce vendredi réduire son offre jusqu'au 2 septembre à la suite de deux incidents récents avec ses trains à grande vitesse. Les personnes lésées pourront gratuitement échanger leur billet ou seront remboursées.

À la suite des incidents, deux trains ont dû subir de profondes réparations et vérifications dans deux ateliers de maintenance de la société à Paris et à Bruxelles. Thalys ne peut dès lors déployer l'entièreté de sa flotte, la forçant à adapter son offre jusqu'au 2 septembre. Environ 10% des trains sont annulés, a précisé un porte-parole de Thalys. Dans la plupart des cas, ce n'est pas l'ensemble du trajet qui a été annulé mais plutôt le train qui a été raccourci, avec des wagons en moins. Lorsqu'un trajet a été complètement annulé, Thalys s'est assuré que la même correspondance puisse être opérée plus tôt ou plus tard, pour permettre aux voyageurs d'atteindre quand même leur destination. Le porte-parole souligne qu'il reste suffisamment de places dans les autres trains. Les personnes concernées ont été informées et peuvent choisir de changer gratuitement leur billet ou d'obtenir un remboursement. Elles ont un an pour ce faire. Avec cette offre réduite, la SNCB précise qu'une promotion que Thalys devait lancer ce vendredi a été reportée. La semaine dernière, deux trains Thalys ont dû s'arrêter en raison d'un problème technique. Les passagers ont dû attendre des heures, parfois dans une chaleur étouffante, qu'ils soient résolus. (Belga)