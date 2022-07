Un tremblement de terre fait 10 morts aux Philippines

Dix personnes ont trouvé la mort dans un violent séisme qui a frappé mercredi le nord des Philippines, ont annoncé vendredi les services de secours.

Un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé mercredi matin la province d'Abra, dans le nord. Ce puissant séisme a détruit des bâtiments et déclenché des glissements de terrain, faisant trembler les immeubles jusque dans la capitale Manille, à 300 km de là. Le bilan n'a cessé de s'alourdir et était de 10 morts vendredi, après la découverte des corps de nouvelles victimes, ont indiqué les autorités locales. Au moins 136 autres personnes ont été blessées. Selon les secours, 80.000 personnes ont été touchées par le séisme et ses plus de 800 répliques. Plus de 7.300 ont dû quitter leur foyer. Plus de 1.500 bâtiments ont été endommagés, dont le clocher historique de Bantay, une attraction touristique réputée, qui s'est partiellement effondré, selon le gouverneur de la province, Jeremias Singson. Dans la ville de Vigan, site classé au patrimoine mondial de l'Unesco et destination touristique populaire de la province d'Ilocos Sur, des structures séculaires construites pendant la période coloniale espagnole ont été endommagées. Les dommages sont estimés à 48,3 millions de pesos philippins (soit quelque 775.000 euros). L'armée philippine a dépêché du personnel et du matériel pour aider les secouristes. Le président Ferdinand Marcos Jr s'est, lui, rendu jeudi dans la région. (Belga)