Epson Tour - Leslie Cloots débute ave une 142e place au FireKeepers Championship

Leslie Cloots a débuté avec une 142e place au FireKeepers Championship de golf (Epson Tour/200.000 dollars) après le premier tour disputé vendredi à Battle Creek aux États-Unis.Cloots a rendu une carte de 79 coups avec un birdie et huit bogeys. L'Anversoise, 27 ans, compte douze coups de retard sur les Chinoises Xiaowen Yin et Ruoning Yin qui se partagent la tête. Le duo compte un coup d'avance sur un groupe de quatre golfeuses: la Thaïlandaise Jaravee Boomchant, l'Équatorienne Daniela Darquea et les Américaines Gina Kim et Alexa Pano. (Belga)