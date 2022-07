FOJE - La Belgique 4e du tournoi de basket féminin, Sem Serrano 5e du 2.000m steeple

La Belgique a été battue pour la médaille de bronze par la Hongrie 57 à 46 (mi-temps: 30-26) dans le match pour la 3e place du tournoi de basket féminin du Festival Olympique de la jeunesse européenne (FOJE) samedi à Banska Bystrica, en Slovaquie.

Lors de cette dernière journée de compétition, en athlétisme, Sem Serrano a pris la 5e place du 2.000m steeple en 5:58.15 son meilleur temps de la saison dans une course remportée par l'Espagnol Mario Gomez Palencia en 5:46.94. Les garçons en volley ont eux terminé 7es après une victoire contre la Slovaquie dans leur dernier match de classement 3 sets à 0 (25-19, 25-23 et 25-22). Le FOJE est une compétition multisports destinée aux jeunes athlètes européens entre 12 et 18 ans. Seuls les sports olympiques sont inscrits au programme. (Belga)