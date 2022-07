GT4 European Series - Première victoire de la saison à Spa pour Antoine Potty

Antoine Potty (Toyota GR Supra) a remporté samedi sa première course de la saison en GT4 European Series en compagnie du Français Romain Monti.Le GT4 European Series vivait son quatrième rendez-vous en marge des 24 Heures de Spa-Francorchamps avec deux courses de 60 minutes. La journée de vendredi avait mal débuté pour Antoine Potty avec une sortie de piste en qualifications. Parti 25e de la Course 1, il est parvenu à remonter jusqu'au 2e rang du classement général mais surtout en s'imposant dans la Silver Cup pour la première fois de la saison. Parti depuis l'avant-dernière ligne en Course 2 ce samedi, le duo Potty/Monti est remonté jusqu'au 15e rang absolu, la 7e place en Silver. Du côté des autres pilotes belges, Kenny Herremans (Camaro GT4) a fini 8e puis 6e en Pro-Am Cup alors que le duo Nico Verdonck/Rodrigue Gillion (Aston Martin Vantage) a terminé 16e en Course 1 et 7e en Course 2. (Belga)