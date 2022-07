Jupiler Pro League - Junya Ito quitte officiellement Genk pour le Stade de Reims

Junya Ito quitte officiellement le Racing Genk pour le Stade de Reims, a confirmé le club limbourgeois samedi, 24 heures après avoir annoncé un accord de principe. L'international japonais a signé un contrat jusqu'en 2026 avec le club de Wout Faes, Thomas Foket et Maxime Busi.Ito, 29 ans, est arrivé à Genk en janvier 2019 en provenance du club japonais de Kashiwa Resyol. Après un prêt de 18 mois, le Japonais a été acquis à titre définitif en juillet 2020. Au total, il a joué 144 rencontres pour le Racing avec 29 buts et 49 assists au compteur. La saison dernière, l'international japonais (36 caps) a terminé meilleur donneur d'assist du championnat avec 21 offrandes. Sur le plan collectif, il a été champion de Belgique avec Genk en 2019 et a remporté la Coupe de Belgique en 2021. (Belga)