Open de Belgique en chaise roulante - Joachim Gérard, vainqueur en double, jouera la finale du simple

Joachim Gérard (ITF 9) disputera dimanche la finale de l'Open de Belgique de tennis en chaise roulante organisé à Jambes. Le Ucclois de 33 ans, 5e tête de série, s'est défait samedi en demi-finales de l'Espagnol Martin De la Puente (ITF 8), 3e tête de série, 7-6 (8/6) et 6-0.

Son adversaire en finale sera le Français Nicolas Peifer (ITF 7/N.2) qui a eu besoin de trois sets pour venir à bout du Japonais Tokito Oda (ITF 6/N.4) 4-6, 6-2 et 6-3. Gérard, associé à Peifer avec qui il formait la 1re tête de série, a remporté samedi dans les installations du TC Géronsart la finale du double 6-4 et 6-4 aux dépens de l'équipe composée de Oda et De la Puente. (Belga)