Premiers embarras de circulation en France, avec déjà 250 km de bouchons, et en Suisse

Les premiers embouteillages se formaient déjà samedi matin vers 9h00 en direction du sud de l'Europe, selon l'organisation de mobilité flamand VAB. En France, où la journée est classée noire dans le sens des départs et rouge pour les retours, on recense déjà plus de 250 km de ralentissements et les automobilistes perdent déjà plus de deux heures sur l'A7 en direction d'Orange, selon les médias français. Il faut aussi environ deux heures pour entrer dans le tunnel du Gothard en Suisse.

D'après le VAB, sur le trajet Luxembourg - Lyon - frontière espagnole, il y a déjà 3 heures 47 minutes de retard. Les autoroutes A31 entre Luxembourg, Nancy et Beaune, A6 entre Beaune et Lyon, A7 entre Lyon et Orange et A9 entre Orange et la frontière espagnole sont en effet déjà très fréquentées. Toujours vers le sud, l'itinéraire Lille - Paris - Bordeaux - Espagne se charge de plus en plus sur l'A10 entre Paris et Bordeaux et sur l'A630 entre cette dernière ville et la frontière espagnole. En Suisse, il y a déjà près de deux heures d'embouteillages dans le tunnel du Gothard entre Bâle et Chiasso au sud et entre Chiasso et Bâle au nord. En Allemagne aussi, l'A3, l'A5, l'A7 et l'A8 sont encombrées par le trafic en direction des destinations de vacances. En Autriche, l'A10 entre Salzbourg et Villach (dans le tunnel du Tauern vers la Slovénie/Croatie) et l'A11 entre Villach et le Karawankentunnel (vers la Slovénie/Croatie) sont prises d'assaut. (Belga)