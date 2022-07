Près de 22.000 trains supprimés lors du premier semestre

Le nombre de trains belges supprimés a atteint un sommet au premier semestre de cette année, pour un total de 21.856, écrivent samedi L'Echo et De Tijd sur la base des données publiées par Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. La multiplication des trains annulés s'explique par les manquements de la SNCB, principalement en raison d'un manque structurel de personnel.Sur l'ensemble de la période, plus de 8.200 trains ont été totalement annulés tandis que la suppression n'a concerné qu'une partie du trajet pour les quelque 13.000 autres. Ce total n'a encore jamais été atteint ces cinq dernières années et le bilan annuel atteindra un record si aucune amélioration n'intervient au second semestre, selon les calculs des journaux. Les trains qui roulent sont par ailleurs nettement moins ponctuels qu'avant. Au premier semestre de 2022, le taux de ponctualité officiel a reculé et le pourcentage de trains du réseau intérieur arrivant à destination avec un retard inférieur à 6 minutes affichait 90,5%, le résultat le plus bas depuis 2019. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)