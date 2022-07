Six trains annulés au départ de Bruxelles-Midi après l'accident avec un Thalys à Tournai

Six trains au départ de Bruxelles-Midi et en direction de Paris ont été annulés, vendredi soir, après l'accident qui a bloqué la ligne à hauteur de Tournai pendant la journée.Un train Thalys, qui reliait la gare de Bruxelles-Midi à celle de Paris-Nord en France, est resté à l'arrêt une partie de l'après-midi et de la soirée en raison d'un problème technique après avoir heurté un animal. A la suite de cet incident, six trains au départ de Bruxelles-Midi ont été annulés, a confirmé une porte-parole de Thalys vendredi soir. Le transporteur s'est engagé à rembourser les voyageurs qui ont dû réserver une nuit d'hôtel pour passer la nuit et a mis des rames de train à disposition de ceux qui n'ont pas pu trouver d'hébergement ni rentrer chez eux. Le nombre de voyageurs concernés n'a pas été communiqué par la société ferroviaire. Les voyageurs qui étaient bloqués sur le trajet après être déjà partis seront quant à eux amenés à Paris-Nord alors que le train accidenté a été évacué, a assuré la porte-parole. (Belga)