Un suspect arrêté pour le meurtre d'une fillette de neuf ans en Angleterre

Un homme de 22 ans a été arrêté pour le meurtre d'une fillette de neuf ans commis à Boston, dans l'est de l'Angleterre, a annoncé samedi la police. Le suspect a été interpellé dans un parc de la ville.Il s'agit du seul suspect dans cette affaire, a précisé la police. Deux personnes ont été arrêtées plus tôt, avant d'être finalement relâchées. Selon les médias britanniques, la victime, Lillia Valutyte, a été poignardée alors qu'elle jouait avec sa sœur dans une rue tranquille du centre-ville de Boston, jeudi en début de soirée. La scène se serait produite à quelques mètres d'un café où travaillait la mère de la petite fille, rapporte The Sun. Ce drame a suscité l'indignation dans tout le pays. La ministre de l'Intérieur Priti Patel a notamment écrit sur Twitter qu'elle était "consternée d'apprendre la mort tragique d'une fillette de neuf ans à Boston, dans le Lincolnshire", ajoutant qu'elle présentait ses condoléances à la famille. (Belga)