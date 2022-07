Vote au Congrès américain pour interdire les fusils d'assaut

Le Congrès américain a voté vendredi en première lecture l'interdiction des fusils d'assaut, des armes semi-automatiques au coeur de plusieurs tueries qui ont choqué les Etats-Unis.Le texte, soutenu par le président démocrate Joe Biden, a été adopté par la Chambre des représentants avec 217 voix pour et 213 contre, mais semble voué à l'échec au Sénat. En raison des règles de majorité qualifiée à la chambre haute du Congrès, il faudrait que dix sénateurs républicains votent avec leurs 50 collègues démocrates pour bannir les fusils d'assaut. Cette perspective est peu probable tant les fractures partisanes sont grandes sur le sujet des armes: vendredi seuls deux représentants républicains ont joint leur voix à celles des démocrates. Pourtant, en 1994, le Congrès avait réussi à adopter une loi bannissant pour dix ans les fusils d'assaut et certains chargeurs à grande capacité. Elle a expiré en 2004 et depuis les ventes de ces armes, promues par les fabricants comme des "fusils sportifs", se sont envolées. Au cours des dix dernières années, elles ont rapporté plus d'un milliard de dollars, selon un rapport parlementaire. Des massacres commis avec des fusils de type AR-15 dans une école du Texas (21 morts), un supermarché fréquenté par des Afro-Américains (10 morts) et un défilé de la fête nationale (7 morts) ont relancé récemment les appels à les interdire. Après le bain de sang dans l'école d'Uvalde, Joe Biden avait imploré le Congrès de, a minima, rehausser à 21 ans l'âge légal pour pouvoir en acheter. Vendredi, la Maison Blanche a réitéré son soutien à une mesure qui "sauverait des vies". Jusqu'ici, les républicains font bloc contre cette mesure qu'ils perçoivent comme une violation du second amendement de la Constitution sur le droit au port d'armes. (Belga)