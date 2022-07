Annemiek van Vleuten s'offre la 8e étape et remporte le Tour de France

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) a remporté le Tour de France Femmes à l'issue de sa victoire sur la huitième et dernière étape dimanche entre Lure et la Super Planches des Belles Filles (123,5 km).

Déjà lauréate du Tour d'Italie féminin début juillet, course qu'elle a remporté à trois reprises, Van Vleuten a ajouté le Tour de France à son palmarès. En 2017 et 2018, elle avait déjà remporté La Course by Le Tour, course d'une journée organisée pendant le Tour de France masculin. Dans la dernière étape, la Néerlandaise, qui s'était déjà imposée samedi dans la 7e étape, a fait la différence dans la montée de la Super Planche des Belles Filles pour s'imposer devant sa compatriote Demi Vollering (SD Worx) et l'Italienne Silvia Persico (Valcar-Travel & Service). (Belga)