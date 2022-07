ATP Atlanta - L'Américain Jenson Brooksby et l'Australien Alex de Minaur en finale

L'Américain Jenson Brooksby (N.6) et l'Australien Alex de Minaur (N.3) se sont qualifiés samedi pour la finale du tournoi de tennis ATP 250 d'Atlanta, disputé sur dur et doté de 708.350 dollars , après leurs victoires respectives face à l'Américain Frances Tiafoe (N.4) et le Biélorusse Ilya Ivashka.

Brooksby, 43e mondial, 21 ans, a battu Tiafoe (ATP 29), 24 ans, sur le score de 6-1, 6-4, tandis que De Minaur (ATP 30), 23 ans, s'est imposé plus tôt face à Ivashka (ATP 53), 28 ans, en trois manches 5-7, 6-2, 6-2. Brooksby a facilement remporté le premier set, avant de dérouler au deuxième, gagnant 76% de ses balles au 1er service et 73% au 2e service. Brooksby tentera de remporter son premier titre ATP, après avoir déjà perdu deux finales ATP 250, à Newport en 2021 et à Dallas en février dernier, alors que De Minaur tentera lui de remporter son sixième titre ATP, après avoir déjà remporté le tournoi d'Atlanta en 2019. De Minaur, qui avait perdu le premier set, interrompu à 5-5 (30-30) pendant environ 3 heures en raison du mauvais temps, s'était bien repris face à Ivashka, en remportant facilement les deuxième et troisième sets: 6-2, 6-2. (Belga)