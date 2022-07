Deux incendies dimanche en Wallonie picarde

Les pompiers de Wallonie picarde ont été appelés pour deux incendies dimanche.A Rebaix, à quelques mètres de l'une des trois nouvelles casernes de la zone de secours, deux camions ont été la proie des flammes dans la nuit de samedi à dimanche sur un parking situé le long de la RN56. Le feu a d'abord pris dans un camion avant de se propager à un second poids lourd, stationné à côté, et à la végétation bordant le parking. Deux camions-citernes et une autopompe ont été dépêchés sur place. En matinée, les pompiers sont également intervenus pour l'incendie d'un gros tas de paille, sur un champ situé le long de la chaussée de Bruxelles à Leuze-en-Hainaut. Une auto-pompe et trois citernes ont été envoyés sur place. (Belga)