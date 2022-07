DP World Tour - Sean Crocker remporte le Hero Open

L'Américain Sean Crocker a gagné le Hero Open de golf, comptant pour le DP World Tour de golf et doté d'1.750.000 euros, dimanche à Fife, en Ecosse.

Après un dernier parcours en 68 coups, Crocker, 25 ans, a totalisé 266 coups, 22 sous le par. Il a devancé d'un coup l'Anglais Eddie Pepperell et de trois l'Ecossais David Law et l'Espagnol Adrian Otaegui. En tête depuis jeudi avec un premier tour en 63 coups, Crocker, 241e mondial, a remporté son premier succès chez les professionnels après avoir bouclé ses précédents parcours en 66, 69 et 68 coups. (Belga)