Météo - Un dimanche partagé entre nuages et éclaircies

La nébulosité sera abondante dimanche avec parfois un peu de pluie ou une petite averse, surtout sur le nord du pays, selon les prévisions de l'IRM. Des éclaircies reviendront l'après-midi par le sud-ouest mais un léger risque d'averses persistera en Campine, où le ciel restera très nuageux jusqu'en soirée. En Gaume, le temps sera généralement ensoleillé. Les maxima varieront entre 22 ou 23 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, 25 degrés dans le centre du pays et 28 degrés en Gaume. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest, le long du littoral assez fort avec des pointes de 50 km/h.Ce soir et en première partie de nuit, le ciel sera partiellement nuageux avec parfois de larges éclaircies. Une petite averse restera encore possible dans les régions proches des Pays-Bas et de l'Allemagne. Par après, la nébulosité redeviendra plus abondante et le risque de pluie augmentera à nouveau en fin de nuit à partir des Pays-Bas. Les minima varieront entre 13 et 17 degrés. (Belga)