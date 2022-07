Tour de Pologne - Premier succès en WorldTour pour Thijssen: "Incroyable contre les meilleurs du monde"

En remportant la deuxième étape du Tour de Pologne dimanche, Gerben Thijssen a remporté le deuxième succès de sa carrière, le premier en WorldTour. En mai dernier, il s'était déjà imposé lors d'une étape des Quatre Jours de Dunkerque.

Dimanche, Thijssen s'est imposé au sprint devant l'Allemand Pascal Ackermann (UAE Emirates) et l'Italien Jonathan Milan (Bahrain Victorious). "Mon équipe a toujours cru en moi", a réagi Thijssen via un communiqué d'Intermarché-Wanty Gobert. "J'avais promis de les récompenser avec une nouvelle victoire. C'est incroyable d'y parvenir contre les meilleurs sprinteurs du monde. Ackermann a été très rapide, j'ai pris sa roue et j'ai senti que je pouvais le dépasser". Pourtant, le Limbourgeois ne se sentait pas au meilleur de sa forme au départ dimanche. "Voir mes équipiers travailler, cela m'a donné de l'adrénaline. Ils ont tout donné pour rendre ce scénario possible. Je suis reconnaissant pour leur confiance en moi depuis le début de la saison. Je veux aider Quinten Hermans à décrocher la meilleure place possible au général avant le sprint à Cracovie le dernier jour." (Belga)