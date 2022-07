Un motocycliste grièvement blessé dans un accident de la route dans le tunnel Belliard

Un motocycliste a été grièvement blessé lors d'un accident de la route survenu dimanche après-midi dans le tunnel Belliard, rapporte la police de Bruxelles. Le tunnel est par conséquent entièrement fermé en direction de Tervuren et de l'E40.L'accident s'est produit vers 15h00. Un motocycliste qui circulait en direction de Montgomery a chuté pour une raison encore indéterminée. La victime a été gravement blessée et a été transportée à l'hôpital dans un état préoccupant. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues et font l'objet d'une enquête. Le tunnel Belliard était toujours fermé à 19h00 car la moto accidentée devait encore être remorquée. (Belga)