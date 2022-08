Classement ATP - David Goffin gagne 3 places et est 60e mondial, top 3 inchangé

David Goffin est remonté de trois places au classement ATP publié lundi. Le Liégeois, 31 ans, est désormais 60e mondial. Goffin a perdu énormément de places après Wimbledon, malgré son beau parcours ponctué en quarts de finale, car aucun point n'y avait été attribué. Il aura l'occasion de continuer sur sa lancée des "Championships" cette semaine, lui qui débute sa tournée américaine sur le ciment de Washington.

Vainqueur du tournoi d'Atlanta, l'Australien de 23 ans Alex De Minaur a réalisé le principal mouvement au sommet de la hiérarchie en passant de la 30e à la 21e place. L'Espagnol Roberto Bautista Agut, lauréat sur l'ocre de Kitzbühel, a lui grimpé de deux positions et est désormais 18e mondial. Au sommet, le Russe Daniil Medvedev est toujours N.1 mondial devant l'Allemand Alexander Zverev, 2e et l'Espagnol Rafael Nadal, 3e. Le prodige espagnol Carlos Alcaraz, battu en finale à Umag par l'Italien Jannik Sinner (ATP 10), a grimpé d'un rang pour devenir 4e mondial à 19 ans à peine, son meilleur classement en carrière. Il devance le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) et le Serbe Novak Djokovic (ATP 6), lui aussi victime de l'absence de points à Wimbledon où il s'est imposé. Côté belge, Zizou Bergs recule de 4 places pour se positionner au rang 158. Avec un Belge par centaine de places, on retrouve Michael Geerts à la 233e place mondiale, qui a gagné 20 rangs après sa demie à Ségovie la semaine dernière. Kimmer Coppejans est 330e (+9) et Joris De Loore 368 (-1). (Belga)