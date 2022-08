Critérium d'après-Tour de Roosendaal - Succès de Wout van Aert et Annemiek Van Vleuten

Annemiek van Vleuten et Wout van Aert ont remporté le critérium cycliste d'après-Tour lundi soir à Roosendaal, aux Pays-Bas.

Van Aert, le maillot vert du Tour de France, a battu au sprint les Néerlandais Fabio Jakobsen et Mathieu van der Poel. Van Vleuten, au lendemain de sa victoire dans le Tour de France Femmes, a devancé ses compatriotes Marianne Vos, maillot vert, et Shirin van Anrooij, maillot blanc, de ce nouveau Tour féminin. Van Aert et Vos se sont imposés dans le contre-la-montre disputé en couple. (Belga)