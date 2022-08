Disparition de 20.000 pigeons lors d'une course internationale en France

Quelque 20.000 pigeons ont disparu après avoir été lâchés dans le cadre d'une course internationale dans la ville française de Narbonne. "Ces pigeons n'auraient jamais dû être relâchés", a déclaré la Fédération colombophile belge. En raison de l'orage et des mauvaises conditions météorologiques, un grand nombre de pigeons n'a pas trouvé le chemin du retour. La Fédération colombophile belge s'est réunie en session d'urgence lundi après-midi."C'est une catastrophe", a déclaré Jef Cuypers, de la Fédération colombophile belge, pointant du doigt l'organisation de la course. "La faute incombe à l'Indépendante de Liège, qui organise la course. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi ils ont lâché les pigeons. Cette catastrophe aura des conséquences. L'organisation ne pourra sans doute pas organiser de vols l'année prochaine." Au total, 26 000 pigeons ont participé à cette course, dont environ 11 000 pigeons belges. La Fédération colombophile belge s'est réunie lundi après-midi pour examiner comment éviter ce genre de problèmes à l'avenir "Nous voulons utiliser des webcams et des points de contact, afin d'être en contact avec des colombophiles expérimentés qui peuvent nous donner des informations sur la météo dans chaque province. Nous aimerions également travailler avec un météorologue." (Belga)