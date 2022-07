Euro féminin 2022 - L'Anglaise Beth Mead meilleure joueuse du tournoi, Keira Walsh de la finale

Avec six buts et quatre passes décisives, l'Anglaise Beth Mead a été sacrée meilleure joueuse de l'Euro féminin remporté par les Anglaises dimanche à Wembley, et termine co-meilleure buteuse du tournoi.

La N.7 des "Lionnesses" partage le titre de meilleure buteuse avec l'Allemande Alexandra Popp (six buts), blessée juste avant la finale. Mais avec ses quatre passes décisives, elle aura été le fer de lance de l'attaque anglaise, particulièrement en vue durant le tournoi avec 22 buts inscrits en six matches. Sa compatriote Keira Walsh, étincelante au milieu de terrain dimanche, a reçu le trophée de meilleure joueuse de la finale. A 20 ans, l'Allemande Lena Oberdorf a été nommée meilleur espoir du tournoi, recevant son trophée en larmes. (Belga)