Invasion de l'Ukraine - Céréales ukrainiennes: il est "trop tôt" pour se réjouir, selon Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé lundi qu'il était "trop tôt" pour se réjouir après la reprise des exportations des céréales ukrainiennes depuis le port d'Odessa saluée unanimement."A l'heure actuelle, il est trop tôt pour en tirer des conclusions et faire des prévisions", a-t-il déclaré dans son adresse vidéo quotidienne. "Attendons de voir comment l'accord fonctionnera et si la sécurité sera vraiment garantie". Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe il y a près six mois, un bateau chargé de 26.000 tonnes de maïs a quitté Odessa, sur la mer Noire, à destination du port de Tripoli au Liban, conformément à un accord international supervisé par l'ONU et visant à atténuer la crise alimentaire mondiale. "Le port est redevenu opérationnel, les exportations ont repris, on peut dire que c'est un premier signal positif que nous arriverons à stopper la crise alimentaire mondiale", a ajouté le président ukrainien. "C'est la responsabilité de nos partenaires, avant tout les Nations unies et la Turquie" de garantir la sécurité de ces livraisons, a insisté le président ukrainien. L'Ukraine et la Russie ont signé le 22 juillet à Istanbul avec l'ONU et la Turquie un accord pour débloquer les exportations de céréales face aux risques de famines dans le monde. Les deux belligérants ont paraphé deux textes identiques mais séparés, à la demande des Ukrainiens qui refusaient de signer avec les Russes. Le lendemain de la signature, des missiles russes ont visé le port d'Odessa. (Belga)