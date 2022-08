Jupiler Pro League - Lamkel Zé refuse de passer la visite médicale à Omonoia et espère un transfert en Hongrie

Didier Lamkel Zé ne quittera pas l'Antwerp pour le club chypriote du Omonoia FC, malgré un accord signé entre les deux clubs et un accord de principe pour trois ans avec le joueur conclu dimanche. L'attaquant camerounais de 25 ans "a refusé de suivre la procédure de visite médicale, qui était une condition de base pour rejoindre Omonoia", a fait savoir le club sur son site lundi.

"Les examens médicaux étaient prévus pour aujourd'hui, mais le joueur, pour des raisons personnelles et avec diverses excuses et mensonges, a refusé de suivre la procédure médicale, et en fin d'après-midi, il a quitté Chypre pour la Hongrie", a ajouté Omonoia. Lamkel Zé souhaiterait y rejoindre Ferencvaros. "Suite au développement d'aujourd'hui, nous allons réclamer nos droits légaux à la FIFA à la fois à Didier Lamkel Ze et à l'équipe dans laquelle il finira par se retrouver", a encore fait savoir le club chypriote. L'ailier camerounais est arrivé au Bosuil en 2018. Au total, Lamkel Zé a joué 88 matches pour l'Antwerp et marqué 21 buts. En raison de son mauvais comportement, il a été écarté. Il a été prêté au club slovaque de Dunajska Streda (2021), au club russe de Khimki (2022) et au club français de Metz (2022). Lamkel Zé avait encore une année de contrat avec l'Antwerp. Il s'est entraîné avec l'équipe B cet été.