La Commission approuve un régime flamand de soutien au secteur de la pêche

La Commission européenne a annoncé lundi avoir donné son feu vert à des mesures de soutien, à hauteur de 600.000 euros, décidées par le gouvernement flamand en faveur du secteur de la pêche en mer à la suite de la hausse des prix du carburant, en raison de la guerre en Ukraine.

L'exécutif européen a approuvé ce régime en invoquant l'encadrement temporaire des aides d'État en cas de crise, adopté par la Commission le 23 mars dernier et modifié le 20 juillet, a-t-il indiqué dans un communiqué. Dans le cadre de ce régime, l'aide aux entreprises de pêche prendra la forme de subventions directes. L'objectif du régime est de couvrir une partie des coûts supplémentaires supportés par les bénéficiaires éligibles en raison de l'augmentation des prix du carburant et d'autres matières premières due à la crise géopolitique actuelle. La Commission ajoute avoir constaté que le régime flamand est conforme aux conditions énoncées dans le cadre temporaire de crise. L'aide ne dépassera pas 75.000 euros par bénéficiaire et sera accordée au plus tard le 31 décembre prochain, souligne le communiqué. (Belga)