Nucléaire iranien - Nucléaire: Téhéran se dit "optimiste" après la proposition de l'UE

L'Iran s'est montré lundi "optimiste" quant à une reprise des discussions sur le nucléaire iranien après l'examen d'un projet de compromis soumis par l'Union européenne et destiné à débloquer les négociations lancées en avril 2021 à Vienne et au point mort depuis mars."Nous restons optimistes sur le processus de négociation qui nous permettra d'aboutir à un résultat logique et raisonnable", a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans sa conférence de presse hebdomadaire. Cette déclaration intervient après que le chef de la diplomatie européenne et coordinateur pour le dossier du nucléaire iranien, Josep Borrell, a soumis mardi dernier un projet de compromis et a appelé les parties engagées dans les pourparlers à Vienne à l'accepter pour éviter une "dangereuse crise". "Après l'examen du texte proposé [par M. Borrell], il est possible que dans un proche avenir nous puissions parvenir à une conclusion concernant le calendrier des négociations", a indiqué M. Kanani. "Nous assisterons probablement à un nouveau cycle de négociations. Mais [...] cela dépend entièrement de la volonté de l'autre côté, en particulier du côté américain", a-t-il poursuivi. Les pourparlers à Vienne entre l'Iran et les grandes puissances pour relancer l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015 sont au point mort depuis mars après plus d'un an de discussion. (Belga)