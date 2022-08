Anderlecht et l'Antwerp fixés sur leur sort en cas de qualifications pour les barrages

Si Anderlecht et l'Antwerp parviennent à respectivement écarter les Estoniens de Paide et les Norvégiens de Lilleström, la suite de leur parcours en barrages de la Conference League passera par la Finlande ou la Suisse pour les Mauves et par l'Islande ou la Turquie pour les Anversois.

Le tirage au sort effectué mardi par l'Union européenne de football à Nyon a en effet déterminé les paires pour ce dernier tour avant la phase de poules. Ces barrages se joueront les 18 et 25 août. Ainsi si Anderlecht passe le cap de Paide, aller le 4 août en Estonie, retour le 11 août à Bruxelles, les Mauves de Felice Mazzu seront opposés au vainqueur du match entre KuPS Kuopio (Fin) et les Young Boys de Berne (Sui), avec match retour à Bruxelles. Pour sa part, l'Antwerp pour devra écarter Lilleström avec un match aller en Norvège le 4 août et le retour en Belgique le 11 août pour affronter le vainqueur du duel entre Breidablik (Isl) et Istanbul Basaksehir FK (Tur), avec le retour au Bosuil. Les vainqueurs de ces barrages rejoignent la phase de poules de la Conference League dont le tirage au sort aura lieu le 26 août qui pourrait concerner La Gantoise si les Gantois sont battus par Omonoia Nicosie dans leur barrage du troisième tour qualificatif de l'Europa League. L'aventure d'Anderlecht et de l'Antwerp sera par contre déjà terminée en cas de défaite. (Belga)