Jupiler Pro League - Chalres De Ketelaere transféré à l'AC Milan : "Le Club de Bruges sera toujours ma maison"

Charles De Ketelaere a finalement été transféré à l'AC Milan. Il s'est lié mardi avec le club champion d'Italie jusqu'en juin 2027. Son départ rapportera quelque 35 millions d'euros à son club formateur et de toujours le Club de Bruges.

"Je veux remercier tout le monde au Club pour toutes les opportunités que j'y ai eues et ce sera toujours ma maison", a déclaré CDK. De Ketelaere est un produit des jeunes du Club et quitte Bruges avec trois titres de champion consécutifs en poche. "Bien sûr, je suis très heureux de cette prochaine étape", a-t-il déclaré dans un communiqué de presse sur le site du Club. "En tant que jeune joueur, vous avez l'ambition de pouvoir jouer également au top à l'étranger." Le manager du club, Vincent Mannaert, s'est réjoui aussi de la transaction : "En tant que Club, nous ne pouvons qu'être fiers qu'un produit des jeunes parte chez les champions d'Italie. Nous avons vu et aidé Charles à devenir le joueur qu'il est aujourd'hui et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle aventure." (Belga)