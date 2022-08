Les Etats-Unis ont tué le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri

La cible de l'"opération antiterroriste réussie" en Afghanistan annoncée lundi par un haut responsable américain était le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, tué au cours du week-end lors d'une frappe de drone, selon les médias américains.Zawahiri, considéré comme le cerveau des attentats du 11-Septembre qui avaient fait près de 3.000 morts aux Etats-Unis, avait pris la tête de l'organisation terroriste après la mort d'Oussama Ben Laden en 2011, tué par un commando américain au Pakistan. Un haut responsable de l'administration américaine a également indiqué que les Etats-Unis avaient mené à bien, au cours du week-end, une "opération antiterroriste contre une cible importante au sein d'Al-Qaïda" en Afghanistan, sans mentionner Ayman al-Zawahiri. "L'opération a été réussie et n'a fait aucune victime civile", a précisé cette source auprès de journalistes. Selon des médias américains, Ayman al-Zawahiri pourrait avoir été tué par une frappe de drone menée dans la capitale afghane Kaboul par la CIA. Le département d'Etat offrait jusqu'à 25 millions de dollars de récompense pour toute information conduisant à l'arrestation ou la condamnation du chef d'Al-Qaïda. Cette annonce intervient près d'un an après le chaotique retrait d'Afghanistan des forces américaines, qui avait permis aux talibans de reprendre le contrôle du pays vingt ans après. Les Etats-Unis avaient par ailleurs annoncé mi-juillet avoir tué le chef du groupe Etat islamique (EI) en Syrie, Maher al-Agal, lors d'une frappe de drone, opération qui avait "affaibli de façon considérable la capacité de l'EI de préparer, financer et conduire ses opérations dans la région", selon un porte-parole de l'armée américaine. (Belga)