Ligue 1 - Le Gallois Aaron Ramsey se lie à l'OGC Nice

L'OGC Nice a enfin signé un grand nom en vue de la nouvelle saison. Le club de Ligue 1, soutenu par INEOS, a annoncé l'arrivée d'Aaron Ramsey. Le milieu de terrain gallois de 31 ans avait résilié son contrat avec la Juventus le 26 juillet. Il a signé un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option.

Il avait rejoint Turin en 2019 en provenance d'Arsenal où il s'est illustré entre 2008 et 2019 (371 matches, 65 buts) et remporté trois Cups (2014, 2015, 2017). Capitaine de la sélection galloise (74 sélections, 20 buts), Ramsay qui n'a joué que 69 rencontres avec la Juve en raison de plusieurs blessures a été prêté les six premiers mois de l'année aux Glasgow Rangers avec lesquels il a disputé la finale de la dernière Europa League et gagné la Coupe d'Écosse. (Belga)