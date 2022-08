Météo - Temps sec, mais nuageux, sous des températures en hausse

Le temps restera sec, mardi, sous une nébulosité variable avec principalement des champs de nuages élevés. Le temps deviendra chaud avec des maxima de 25°C à la Côte et en Hautes Fagnes, et autour de 28 ou 29°C dans le centre. Localement, on pourra déjà atteindre les 30°C, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera généralement modéré, et à la mer parfois assez fort, de sud-ouest s'orientant à l'ouest-sud-ouest.

Cette nuit, le ciel sera peu nuageux. Il fera doux avec des minima de 14 à 18°C. Le vent sera faible et à la mer modéré de secteur sud-ouest. Mercredi, le temps deviendra assez ensoleillé avec parfois quelques champs nuageux. L'atmosphère deviendra chaude avec des maxima entre 22 et 26°C à la mer et entre 29 et 33°C ailleurs. Jeudi, le flux s'orientera au nord-ouest sur la plupart des régions (et même au nord au littoral). L'air chaud commencera à être repoussé vers le sud-est mais les maxima atteindront encore des valeurs de 29 ou 30°C dans la partie centrale du pays et peut-être même 33 ou 34°C dans l'extrême sud-est. En bord de mer, les maxima seront limités à 20 ou 21°C. Le développement d'une averse isolée n'est pas totalement exclu en journée. Vendredi, un front froid transitera sur le pays depuis l'ouest vers l'est, à l'origine d'averses (orageuses) pouvant se déclencher surtout sur le centre et l'est du pays et principalement avant midi. En cours d'après-midi, le temps deviendra généralement sec depuis l'ouest et davantage d'éclaircies se développeront. Il fera moins chaud avec des maxima proches de 22°C dans le centre. (Belga)