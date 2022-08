Euro de basket masculin U18 division B - La victoire de la Suède sur la Finlande envoie élimine la Belgique

La Belgique a été éliminée au terme de la phase de groupes de l'Euro de basket pour les moins de 18 ans (division B) et jouera pour les places 9 à 16 après la victoire 78-67 de la Suède sur la Finlande dans le dernier match du groupe D, mercredi, à Blejoi, en Roumanie.

Les jeunes Lions avaient conclu leur phase de groupes mardi en battant l'Autriche 82-49. Ils terminent cette phase avec trois victoires, avec des succès aussi contre Chypre (67-23) et la Suède (58-68), et une défaite contre la Finlande (49-79) pour un total de 7 points. La Finlande et la Suède comptent également 7 points. Mais les confrontations directes sont à l'avantage des deux pays nordiques, qui avancent en quarts de finale. Les Belges, troisièmes devant l'Autriche (5 points) et Chypre (4 points), disputeront leur premier match de classement vendredi contre la Hongrie, quatrième du groupe C. (Belga)