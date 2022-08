Le Néerlandais Koen Verweij raccroche ses lames

Koen Verweij a décidé de prendre sa retraite des patinoires. Le patineur de vitesse néerlandais de 31 ans estime, , dans une interview au journal De Telegraaf, ne plus être capable d'être au top niveau en raison de problèmes physiques.

Champion du monde toutes distances (allround) en 2014 à Thialf, il est devenu la même année champion olympique à Sotchi dans la poursuite par équipes et vice-champion du 1500 mètres. Quatre ans plus tard, il a ramené deux médailles de bronze des JO de Pyeongchang: en poursuite par équipes et dans la mass-start (derrière Lee Seung-hoon et Bart Swings). Il n'était pas parvenu à se qualifier pour les JO de Pékin cette année. (Belga)