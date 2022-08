Pelosi à Taïwan - A Taïwan, Nancy Pelosi dit être venue "en paix" dans la région

La présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi a affirmé mercredi à Taïwan qu'elle était venue "en paix dans la région", alors que sa visite a déclenché la colère de Pékin qui a annoncé une série d'exercices militaires dans les environs de l'île.

"Nous venons en amis à Taïwan, nous venons en paix dans la région", a déclaré Mme Pelosi, la plus haute responsable américaine à visiter Taïwan depuis 25 ans, lors d'une rencontre avec le vice-président du Parlement taïwanais Tsai Chi-chang. Mme Pelosi, 82 ans, est arrivée mardi soir à Taipei à bord d'un avion militaire américain. Sa visite, qui n'avait pas été officiellement annoncée mais qui faisait l'objet d'intenses spéculations depuis plusieurs jours, a immédiatement fait réagir Pékin. Dès l'arrivée de Mme Pelosi à Taïwan, le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé "une grave violation" des engagements américains vis-à-vis de la Chine, qui "porte gravement atteinte à la paix et à la stabilité" régionales. Et le gouvernement chinois a convoqué mardi soir l'ambassadeur américain à Pékin, Nicholas Burns. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, lui a exprimé les "protestations fermes" de son pays, ajoutant que "l'initiative (de Mme Pelosi de se rendre à Taïwan) est extrêmement choquante et les conséquences seront très graves", a rapporté l'agence Chine Nouvelle. Le ministère chinois de la Défense a quant à lui promis des "actions militaires ciblées", avec une série de manoeuvres militaires autour de l'île qui commenceront mercredi, dont "le tir de munitions réelles de longue portée" dans le détroit de Taïwan, qui sépare l'île de la Chine continentale. (Belga)