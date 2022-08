Pelosi à Taïwan - Séoul appelle au calme à la suite de l'arrivée de Nancy Pelosi à Taïwan

La Corée du Sud a appelé mercredi au dialogue pour maintenir la paix et la stabilité dans la région, où les tensions montent entre les États-Unis et la Chine en raison de la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan."La position de notre gouvernement est de maintenir une communication étroite avec les parties concernées [...] considérant l'importance de la paix et de la stabilité dans la région par le dialogue et la coopération", a déclaré un responsable du bureau présidentiel à la presse. Mme Pelosi doit se rendre à Séoul mercredi en fin de journée dans le cadre de sa tournée asiatique, qui a jusqu'à présent été dominée par son arrivée à Taipei mardi soir, à laquelle Pékin à promptement réagi en annonçant des manœuvres militaires d'envergure. Peu de détails ont été divulgués sur le programme de Mme Pelosi à Séoul. La seule rencontre confirmée en Corée du Sud jusqu'à présent est celle avec le président de l'Assemblée nationale, Kim Jin-pyo, jeudi. "Nous nous félicitons de la visite de Mme Pelosi en Corée", a déclaré le responsable du bureau présidentiel, ajoutant espérer "de nombreux résultats". Le président Yoon Suk-yeol ne rencontrera pas Mme Pelosi car il est actuellement en vacances, a ajouté le responsable. (Belga)