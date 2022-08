Un chasseur de mines belge part lundi pour une rare mission en Méditerranée

Un chasseur de mines tripartite (CMT), le M923 Narcis de la Marine, et son équipage de 47 marins appareillent lundi à destination de la mer Méditerranée pour se joindre à l'une des deux flottilles de l'Otan chargées de la lutte contre les mines, a-t-on appris mercredi de sources militaires.

Le navire sera affecté au "Standing NATO Mine Counter-Measures Group Two" (SNMCMG-2), l'un des quatre groupes navals permanents dont dispose l'Otan et l'un des deux spécialisés dans la guerre des mines. Deux de ces flottilles opèrent de manière privilégiée dans le nord de l'Europe et l'autre dans le sud - principalement en Méditerranée, mais aussi occasionnellement en mer Noire. Les navires qui les composent sont mis à la disposition par les pays alliés selon un principe de rotations. Il est toutefois rarissime que la Belgique participe à la force présente dans le sud, relèvent les observateurs, tout en rappelant le précédent de la guerre en Libye en 2011, quand le Narcis avait été dépêché en Méditerranée à la suite d'une décision de l'Otan d'y déployer le SNMCMG1. Cette mission devrait durer cinq mois, a précisé un responsable militaire à l'agence Belga. Elle était déjà inscrite au plan d'opérations militaires établi pour 2022, a rappelé la Défense. "Il n'est pas prévu à ce stade d'aller en mer Noire", proche de la guerre en Ukraine, a pour sa part indiqué une porte-parole militaire, alors que la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, avait évoqué le 13 juillet dernier une éventuelle participation cette année à une opération de déminage dans cette mer fermée en vue de sécuriser les routes empruntées pour le transport de céréales exportées par l''Ukraine. (Belga)