Invasion de l'Ukraine - La Macédoine du Nord fait don de quatre avions de combat Sukhoi Su-25 à l'Ukraine

L'Ukraine a reçu quatre avions d'attaque au sol de type Sukhoi Su-25 de la Macédoine du Nord, qui les avait achetés voici plus de vingt ans à Kiev, a rapporté jeudi un média local.Le ministère de la Défense nord-macédonien n'a ni confirmé ni démenti ce transfert, évoqué depuis quelques jours par différents sites spécialisés, selon le média en ligne MKD. Selon ce site, la Macédoine du Nord - le plus récent membre de l'Otan - avait acheté ces quatre Su-25 ("Frogfoot" dans la terminologie militaire de l'Alliance atlantique) en 2001, quand cette ancienne république yougoslave faisait face à une insurrection armée de la part de sa minorité albanaise. Ces avions de conception soviétique et construits en Géorgie n'ont toutefois guère été utilisés et Skopje les a mis en vente dès 2003, sans jamais trouver d'acquéreur. La Macédoine du Nord a également fait don à l'Ukraine d'un nombre indéterminé de chars de combat T-72, eux aussi de conception soviétique. (Belga)