Les Belges à l'étranger - Manuel Benson rejoint à son tour Vincent Kompany à Burnley

Manuel Benson quitte l'Antwerp pour Burnley, où il a signé un contrat de quatre ans, a annoncé jeudi le club de Championship dirigé par Vincent Kompany.

Benson, 25 ans, avait débuté sa carrière au Lierse. Il avait été recruté par Genk en 2017. Après un prêt à Mouscron, il avait rejoint l'Antwerp en 2019. Entre janvier et juin 2021, il avait été prêté au PEC Zwolle. L'ailier a totalisé 68 rencontres et 8 buts sous le maillot de l'Antwerp. "Je suis très excité, c'est une nouvelle aventure pour moi. J'ai entendu plein de bonnes choses au sujet de ce club", a commenté Benson sur le site de son nouveau club. "Je suis impatient de commencer et de rencontrer mes nouveaux équipiers." Kompany décrit sa nouvelle recrue comme un "joueur qui travaille dur et qui va nous aider à améliorer notre équipe, ainsi que son propre jeu". Benson est "un spécialiste du un contre un, qui est une menace dans le dernier tiers du terrain. Je n'ai aucun doute qu'il donnera tout pour le club et pour ses équipiers." Benson est la dixième recrue estivale des 'Clarets'. Après Josh Cullen (Anderlecht), Samuel Bastien (Standard) et Vitinho (Cercle Bruges), il est le quatrième joueur transféré depuis un club du championnat belge. Une autre vieille connaissance de la Jupiler Pro League, Taylor Harwood-Bellis, passé par Anderlecht lors de la saison 2021-2022, a rejoint les 'Clarets' en prêt. (Belga)