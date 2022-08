Meteo - Le ciel va gronder en fin de journée

Éclaircies et périodes nuageuses se partageront le ciel, jeudi après-midi, tandis que des averses se développeront localement du centre à l'est du pays, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.Les températures maximales varieront entre 21 à 23 degrés au littoral, près de 29 degrés dans le centre et encore 33 degrés en Lorraine belge. Le vent sera dans l'ensemble faible à modéré de secteur nord-ouest. Dès ce soir, une bonne moitié sud est du pays devra composer avec des pluies et averses potentiellement orageuses. En fin de nuit, quelques pluies pourront également s'abattre sur l'extrême ouest, si bien que l'IRM a émis une alerte jaune aux orages pour la fin de la journée jusqu'à vendredi matin en provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Les minima seront compris entre 15 et 19 degrés, sous un vent faible à modéré. Vendredi, on retrouvera quelques pluies dans l'ouest du pays qui s'éteindront assez rapidement en matinée. Au sud du sillon Sambre et Meuse, des averses parfois encore intenses et accompagnées d'orages pourront être présentes les premières heures du. Mais au fil des heures, le temps deviendra sec partout et les éclaircies s'élargiront. Le vent sera modéré de secteur nord nord-ouest et les maxima ne dépasseront pas les 20 à 25 degrés. Les journées de samedi et dimanche s'annoncent agréables, avec de belles périodes ensoleillées, et des maxima qui grimperont jusqu'à 25 degrés. (Belga)