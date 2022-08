Ronde van Polen - Jordi Meeus s'est fracturé le nez et la clavicule lors du chrono

Jordi Meeus a subi une fracture du nez, une fracture de la clavicule et des éraflures lors de sa chute dans la 6e étape du Tour de Pologne. Son équipe, BORA-hansgrohe, l'a confirmé jeudi soir sur Twitter.

Meus a chuté dans un virage durant la phase finale du contre-la-montre individuel et a dû abandonner. Après la chute, il a été transporté à l'hôpital pour des examens et a reçu des points de suture. Meeus avait fini deuxième de la quatrième étape et troisième de l'étape d'ouverture. (Belga)